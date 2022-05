Eugenio Lourenço Dias é um retrato de Anápolis!

Neto do senador José Lourenço Dias e sobrinho de Adahyl Lourenço Dias, vereador notável em outras décadas, filho do Dr. Zuzu, o advogado é professor há mais de quarenta anos e formou gerações de advogados, juízes, promotores e bacharéis.

Antes disso foi professor de Química em escolas locais e fora daqui, tornando-se um ponteiro na área. Ao formar-se em Direito juntou a verve da oratória com a habilidade docente para ocupar cadeiras de Direito Penal e Processo Penal em diversas faculdades anapolinas.

Eugênio é reconhecidamente uma referência em atuação em júris, costurando casos complexos e tornando-se um arquétipo para quem deseja fazer grandes defesas em tribunais. Caminhando entre clássicos da literatura e da filosofia, faz de cada defesa uma trilha pelos descortinados da alma humana e da psique.

Culto e com ampla formação jurídica e cultural, aconselha os mais jovens e aponta caminhos para a construção de carreira, orienta e acolhe quem busca caminhos, além de ser considerado um mestre de tanta gente boa que atua nas comarcas da vida. Por tudo isso Eugênio Lourenço Dias é um dos retratos de Anápolis.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.