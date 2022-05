As panquecas são um clássico no café da manhã, não é mesmo? Inclusive, é algo que vemos muito nos filmes. Bom, se você nunca conseguiu fazer essa delícia em casa, hoje seus problemas acabaram, porque trouxemos essa Receita de Panqueca de Liquidificador, veja!

Antes de irmos para o x dessa questão, saiba que as fibras solúveis e insolúveis presentes na panqueca também tornam o nosso sistema cardiovascular saudável, ajudando na diminuição dos níveis de colesterol, prevenindo o entupimento das artérias e reduz os riscos do infarto, derrame e AVC, por exemplo.

Receita de Panqueca de Liquidificador: aprenda a fazer em casa esta delícia:

Você vai precisar de:

1 ovo

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

Um colher de sopa de óleo

1 pitada de sal

Molho:

1/2 caixinha de creme de leite

A mesma medida de molho de tomate

1 colher de café de manteiga

Orégano a gosto

Modo de preparo:

Primeiro, bata todos os ingredientes no liquidificador e asse as panquecas em uma frigideira antiaderente. Para isso, coloque a massa na frigideira e espalhe por igual, deixando a massa fininha. Em seguida, coloque todos os ingredientes do molho em uma panela, quando ferver retire do fogo e reserve.

Montagem da panqueca:

Coloque um pouco do molho no fundo do refratário, recheie a massa com o recheio de sua preferência. Agora, enrole-as, coloque no refratário, coloque o resto do molho por cima e por fim o queijo. Leve ao microondas para derreter o queijo por 3 minutos e esta pronto para servir.

Gostou dessa preparação? Aproveite e veja essa também: Receita de Linguiça Calabresa com Batata: fácil de fazer e fica uma delícia

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!