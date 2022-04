Você, com certeza, já deve ter preparado linguiça calabresa com macarrão, ovos, pizza e lasanhas, não é mesmo? Hoje vamos juntar o útil ao agradável em uma Receita de Linguiça Calabresa com Batata, pode salvar aí, porque fica uma delícia e demora menos de 30 minutos para ficar pronto!

Receita de Linguiça Calabresa com Batata: fácil de fazer e fica uma delícia:

Você vai precisar de:

2 linguiças calabresas cortadas em fatias grossas

500 g de batatas cortadas em 4

3 dentes de alho

1 cebola

1 sachê de extrato de tomate

Salsa e cebolinha a gosto

Sal, pimenta-do-reino a gosto

1 colher de óleo

Modo de preparo:

Primeiro, doure a cebola e o alho no óleo, agora acrescente a linguiça e refogue bem. Em seguida, coloque o molho de tomate e a batata, o sal e a pimenta-do-reino e a salsa, complete com água até que cubra as batatas. Agora, deixe cozinhar por uns 20 minutos, ou até que as batatas estejam macias. Por fim, sirva com salsa salpicada por cima (se quiser faça um pirão com o caldo).

