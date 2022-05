Voltando da escola, jovem perde controle da moto e morre ao bater contra poste

Um jovem, de 18 anos, identificado como Wallace dos Santos de Castro, morreu em um acidente de trânsito, na noite desta quarta-feira (04), no bairro Parque das Flores, em Goiânia.

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), no momento do ocorrido, o rapaz estava retornando da escola de moto e transportava na garupa uma adolescente, de 17 anos.

Ao passar por um trecho curvilíneo, ele teria perdido o controle da direção do veículo e ido para o lado esquerdo da pista, subindo no canteiro central e se chocando contra um poste.

Wallace foi arremessado da motocicleta, caindo na direção oposta da via. O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas devido à gravidade dos ferimentos, pôde apenas constatar o óbito do rapaz.

Já a adolescente sofreu uma fratura na clavícula e teve de ser rapidamente encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

Um inquérito policial será instaurado na DICT e as causas do acidente serão investigadas.