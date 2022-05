Série do Portal 6 relembra absurdo assassinato do jornalista Valério Luiz

Nesta sexta-feira (22), o Portal 6 publica mais um episódio da série Casos que aconteceram em Goiânia e chocaram o Brasil.

Desta vez, a história contada é a do assassinato do jornalista Valério Luiz. O comentarista foi morto à tiros, em 2013, enquanto saía da rádio onde trabalhava, no setor.

Uma das possíveis motivações para o crime teria sido os comentários críticos do profissional ao time Atlético Goianiense.

Durante as investigações, um dos indiciados pelo homicídio foi o ex-vice-presidente do time Maurício Borges Sampaio.

Produzido e apresentado por Gabriella Pinheiro, o especial conta com a edição de Elvis Diovany.

