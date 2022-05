O ser humano gosta de inventar, isso todo mundo já está careca de saber. Mas, a verdade é que dentre todas essas criações, há também algumas coisas inúteis. Hoje vamos te mostrar umas invenções absurdas que não mudariam em nada na sua vida!

6 invenções absurdas que não deram certo e acabaram extintas:

1. Porta controle remotos e celulares

Alguns inventores levaram a sério demais o ditado de que tem gente que só não esquece a cabeça porque ela está grudada no pescoço e acabaram criando esse porta controle remoto e celulares sem noção.

2. Guarda-chuvas de sapatos

Que é chato sair na chuva e molhar os sapatos todo mundo já sabe. Mas, será que era necessário essa invenção aqui maluca, que não passa de um anexado à ponta dos sapatos? E aí, curtiu?

3. Casquinha de sorvete giratória

Aqui vem mais uma criação um tanto quanto inútil. A base de motores, essa casquinha aqui gira o seu sorvete para você não ter o gigantesco trabalho de mexer o refresco. Tudo que você precisa fazer é colocar a língua para fora e nada mais.

4. Pedra de estimação

É difícil uma invenção superar a inutilidade dessa aqui! Bom, se você estava se sentindo só, temos essa pedra aqui que conecta em seu computador e você pode adotá-la como seu bichinho de estimação. E depois disso? Ela não faz nada, absolutamente nada.

5. Andador de peixes

É muito comum levarmos os gatinhos ou cachorros para passear, não é mesmo? Bom, mas levar os peixes é um pouquinho estranho e mais estranho que isso, só esse andador de peixes!

6. Rebobinador de DVDs

Por último, temos essa fracassada invenção. Por mais que hoje não usamos mais DVD, em uma certa época criaram esse protótipo do produto revolucionário que tinha, como função, rebobinar DVDs, assim como era preciso fazer com as fitas VHS.

