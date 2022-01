Aprenda como limpar a panela elétrica corretamente e de maneira simples e fáceis '

Quem tem uma panela elétrica de arroz sabe a praticidade que é. Pois além de fazer arroz, como seu próprio nome diz, há inúmeras outras receitas para preparar. Inclusive, há quem substitua todos os outros eletrodomésticos com ela (é o seu caso?). Bom, mas vamos ao que interessa, você sabe como limpar a panela elétrica corretamente?

Antes de te passar o passo a passo respondendo essa pergunta, vale frisar que esse eletrodoméstico pede uma boa limpeza. Isso porque a panela elétrica ser abrigo de muitas bactérias e microorganismos. Mas, chega de conversa, vamos lá!

Como limpar a panela elétrica corretamente?

Primeiramente, vamos precisar desinfectar a panela, remover a gordura e odores. Para isso você vai colocar água com vinagre dentro da panela. Assim, você vai ligá-la e quando começar a ferver conte 5 minutos.

Agora, depois de fazer esse truque com o vinagre, vamos tirar todos os itens removíveis e destacáveis do eletrodoméstico. Por exemplo, o pote principal, a cesta de cozimento e a tampa. Logo, esses componentes vão ser lavados com água, sabão e esponja, como a louça comum. Quando a lavagem estiver concluída, enxágue e seque-os bem.

Ok, e os outros itens que não são removíveis? Basicamente, esses você vai limpar com um pano úmido e algum desinfetante ou álcool. Por fim, depois de limpar tudo, seque bem e guarde sua panela elétrica.

Vale lembrar que, essa limpeza deve ser realizada diariamente, após o uso do eletrodoméstico.

Confira também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!