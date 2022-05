Homem não aceita o término, invade e coloca fogo na casa da ex em Anápolis

Um homem, que não teve a identidade revelada, invadiu alterado a casa da ex-companheira e ateou fogo, durante a tarde deste sábado (07), no bairro Nova Aliança, localizado no extremo Sul de Anápolis.

O Corpo de Bombeiros, acionado para conter o incêndio e combater o fogo, encontrou o cômodo completamente destruído.

Com o ocorrido, a vítima teve diversas perdas materiais como roupas, documentos pessoais, móveis e outros objetos que estavam nos locais atingidos.

A Polícia Militar (PM) também esteve presente e em depoimento, a proprietária do imóvel contou que o autor teria sido o ex-parceiro que teria ido até lá inconformado com o término do relacionamento.

O homem teria fugido pouco após cometer o crime, mas foi rapidamente localizado por equipes da corporação e preso em flagrante.