Menino de dois anos morre e irmã de quatro fica internada após o pai bêbado bater o carro em poste

Um menino de dois anos morreu e a irmã dele, de quatro, ficou internada após o pai bater o veículo em um poste no Setor Crimeia Oeste, em Goiânia.

A tragédia ocorreu na tarde deste sábado (07) na Avenida Dr. Francisco Xavier e foi constatado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) que o genitor das crianças estava bêbado.

Por conta desta condição, o homem, de 31 anos, teria perdido o controle do automóvel, um Volkswagen Voyage. Ele foi preso em flagrante.

Já as crianças, que ocupavam as cadeirinhas no banco traseiro, tiveram de ser levadas para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

A unidade confirmou o óbito do menino e informou à Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) que a irmã dele encontra-se em estado grave. A Polícia Civil (PC) acompanha o caso.