Sair da casa dos pais é muito difícil para a grande maioria dos jovens, porque isso envolve tomar a iniciativa, ter uma renda e saber viver longe dos responsáveis. Bom, onde queremos chegar é que nesse momento, muita gente opta em ir morar com algum amigo para dividir as despesas. Foi pensando nisso que hoje listamos algumas verdades que ninguém te conta sobre morar com o melhor amigo!

6 verdades que ninguém te conta sobre morar com o melhor amigo:

1. Você nunca vai ficar triste

Vamos começar por esse ponto crucial, porque, de fato, você nunca vai ficar triste, mesmo depois de um dia cheio no trabalho ou no trânsito. Chegar em casa e ter seu amigo ali é a garantia de um riso solto e leveza para melhorar seu astral.

2. (Quase) todo dia é uma festa

Pode acreditar, morar com seu amigo torna todos os dias especiais. Seja para preparar um jantar diferente, chamar o restante dos amigos para um rolê em casa ou tomar uma cervejinha no final do dia, é sempre uma festa!

3. Você aprende a dividir

Esse é um fato, morando com um amigo é necessário aprender a dividir comida, contas e até mesmo algumas roupas ou sapatos. Ter um amigo ali é como se fosse alguém da família, um irmão.

4. Nem tudo são flores

É claro que não íamos deixar de lado os pontos negativos, não é mesmo? Dividir uma casa ou apartamento com um amigo também traz algumas intrigas, como as pequenas discussões para decidir quem vai lavar a louça, entre outras coisas.

5. Acontecem alguns sacrifícios

Se você pretende sair da casa dos pais tenha em mente que alguns sacrifícios irão acontecer. Morar longe deles é uma realidade totalmente diferente. Você terá que abrir mão de algumas mordomias, luxos e regalias.

6. Você passa a ter mais empatia

Por fim, morar com um amigo é a garantia de uma nova experiência de vida, que te proporcionará mais valores, a empatia é um deles. Estando ali convivendo com alguém fora do seu vínculo parentesco te faz pensar mais no próximo e repensar em suas atitudes.

