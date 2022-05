Os fãs de música sertaneja reviveram, neste sábado (07), um vídeo do cantor Gusttavo Lima escapando por pouco de ser atingido por uma caixa de bombons durante uma apresentação, no fim de abril.

Ao som da música “Tudo Que Vai Um Dia Volta”, o Embaixador levou um susto ao perceber o objeto vindo na direção dele, se esquivou e depois de conferir do que se tratava, agradeceu e ainda comeu um chocolate.

Gusttavo Lima escapa por pouco de ser atingido por objeto arremessado pela plateia, confira. Reação e o “reflexo de ninja” do sertanejo viralizou nas redes sociais. pic.twitter.com/Kaym6flm4r — Portal 6 (@portal6noticias) May 8, 2022

Nas redes sociais, os fãs do artista comentaram a situação inusitada. “O Gusttavo Lima desviando igual um ninja do objeto que jogaram e depois percebendo que era um chocolate”, tuitou um internauta.

“Gente, quando eu for a um show dele, e vocês me virem lá podem me jogar em cima dele! Vou amar”, brincou outra fã.

Em tempo

Gusttavo Lima tinha um show marcado para a próxima terça-feira (10), no último dia do Aparecida é Show 2022, evento que comemora o aniversário de 100 anos da cidade.

Entretanto, segundo a organização, a apresentação foi cancelada por “motivo de força maior” e que outra atração deve substituí-lo.