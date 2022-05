Esta é a melhor maneira de lavar a Airfryer e pouca gente sabe

Preparar alimentos na airfryer é muito prático e rápido, não é mesmo? No entanto, limpar o eletrodoméstico depois não é algo tão veloz assim. Vale ressaltar que lavar a airfryer de forma errada pode acabar comprometendo toda a funcionalidade da máquina.

Foi pensando em toda sujeira que impregna na fritadeira elétrica que hoje trouxemos um passo a passo para você aprender de uma vez por todas como limpá-la de forma eficaz!

Antes disso, saiba que não é recomendado usar produtos abrasivos para limpar a fritadeira. O ideal é que você use apenas detergente neutro e uma esponja para esfregar e remover a gordura. Caso seja necessário, você também pode deixar as peças de molho na solução de vinagre com bicarbonato de sódio.

Qual a melhor maneira de lavar a Airfryer?

A primeira coisa a ser feita, e é até um pouco óbvio, é tirar a airfryer da tomada e esperar que ela esfrie completamente.

Feito isso, remova a gaveta e comece a limpar a cesta. Aqui iniciamos o ponto crucial da limpeza, visto que é na cesta que há mais sujeira e gordura acumulada.

Se sua cesta for aramada, basta usar uma esponja e detergente neutro para resolver o problema. Lembre-se de usar o lado macio da esponja e esfregar bem toda sujeira.

Enquanto isso, se a cesta da sua airfryer for lisa, não tem segredo também! A esponja e o detergente já resolvem bem o problema.

Um detalhe importante é que a lavadora de louças também lava de forma eficiente essa cesta. Caso você tenha uma, saiba que pode colocar lá dentro tranquilamente!

Seguido disso, agora é hora de lavar a gaveta onde fica a cesta. Essa peça também acumula muita sujeira e restos de comida, por isso, sua limpeza é imprescindível.

Nessa peça recomendamos mais uma vez usar o lado macio da esponja e muito detergente. Caso necessário, deixe o bicarbonato diluído em água de molho dentro do equipamento, para amolecer a sujeira.

Chegando na parte externa, use um pano levemente umedecido. Nessa parte, lembre-se de não molhar o fio ou qualquer outra parte importante do aparelho.

Passe o pano por toda máquina, inclusive no buraco onde a gaveta fica encaixada. E pronto, está novinha e em folha!

