Cinco empresas de Goiás estão entre as 100 melhores atacadistas e distribuidoras do Brasil

Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (10) pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD) mostrou que cinco empresas do segmento em Goiás estão entre as 100 maiores do Brasil.

O levantamento levou em consideração o desempenho e faturamento dos comércios durante o ano de 2021.

De acordo com o relatório, a primeira goiana a aparecer na lista é a JC Distribuidora, dona do Atacadão Costa.

Com unidades em Goiânia, Aparecida e Valparaíso de Goiás, o estabelecimento arrecadou quase R$ 3 bilhões e garantiu a 7ª posição no ranking geral.

A segunda ranqueada da mesma região é a Real Distribuidora e Logística, localizada em Aparecida de Goiânia. Com um faturamento de aproximadamente R$ 1,3 bilhão, a empresa ocupou a 18° posição.

Em seguida, a terceira de Goiás a aparecer na lista é a Rede Brasil Distribuição e Logística, dona do Goiás Atacado Distribuidor.

Atuante apenas em Anápolis, a empresa foi a 31ª a aparecer com uma renda média de R$ 830 milhões.

Já em quarto lugar, ficou por conta da Refil Distribuição e Logística. O comércio atua em Aparecida de Goiânia e ocupou a 46ª posição com um faturamento de R$ 637 milhões, em 2021.

A última empresa do estado a aparecer no ranking, foi a Multicanal Atacado. Com unidades em Goiânia e Aparecida, o centro de distribuição conquistou a 61° colocação com R$ 488 milhões.