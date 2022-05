Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista vai ser reformado e é uma vitória para Educação

Quem não conhece o Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista? Localizado Maracanã, ele é um dos mais tradicionais em Anápolis e tem muitos motivos para comemorar.

Este mês tive a alegria de compartilhar que saiu no Diário Oficial no Estado os recursos para tão sonhada reforma. Conseguimos mais de R$ 1 milhão para as obras.

O projeto para a unidade é amplo. Desde revitalização das salas a implementação de acessibilidade e ainda a reestruturação da quadra coberta.

A licitação foi aberta e a expectativa é que os trabalhos comecem em breve. A Educação tem o poder de transformar a vida das pessoas, principalmente os jovens.

Desde que me tornei deputado, atuei para que todos os colégios estaduais fossem reformados e conseguimos.

Outras vitórias foram a entrega de um novo prédio para o Colégio Estadual Salvador Santos, no Calixtolândia, e a construção de um novo Colégio Estadual General Curado, no Industrial Munir Calixto.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo MDB. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.