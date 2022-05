Vereadores já estão recebendo pedidos de favorecimento em programa habitacional da Prefeitura de Anápolis

Com certeza não foi a intenção, mas a ida do prefeito Roberto Naves à Câmara Municipal para entregar o Projeto de Lei de criação do programa de doação de lotes em Anápolis está rendendo bastante entre os vereadores.

Além de busca por mais informações, os parlamentares estão recebendo pedidos implícitos e explícitos para a aquisição do benefício que mal começou a tramitar na Casa.

É a oportunidade para explicar que esse tipo de programa habitacional, a exemplo do antigo Minha Casa, Minha Vida, favorece prioritariamente famílias carentes e numerosas e é acompanhado de perto por órgãos de controle.

Os tempos evoluíram e o agente político que prometer, ou querer se beneficiar desse tipo de situação, pode se dar muito mal.

Por falar em Câmara

O apelido dado pelo vereador Delcimar Fortunato ao presidente Leandro Ribeiro, em uma recente discussão entre ambos durante sessão ordinária, pegou mesmo entre os colegas e servidores do Legislativo anapolino.

Impressionante

Desde que publicada no Portal 6, a reportagem especial de Lucas Tavares sobre o abandono da rodoviária de Anápolis repercute fortemente nas redes sociais. Já foi lida por mais de 50 mil internautas.

Nova vitória

O Portal 6 venceu mais um processo movido por terceiros contra a empresa na Justiça. Nas decisões e votos já proferidos, os juízes e desembargadores têm ressaltado a caráter legítimo da liberdade de imprensa e do direito à informação que o veículo exerce.

Nota 10

Para a guinada no marketing da deputada estadual Delegada Adriana Accorsi nas redes sociais. O trabalho está sendo comandado pelo jornalista Osmam Martins.

Nota Zero

Para a SMM pela ausência de fiscalização nos corredores das faixas de ônibus de Goiânia, em especial na T-63. Carros estão parando na avenida, obrigando os motoristas do transporte coletivo a fazer desvios que atrapalham o trânsito e aumenta ainda mais o tempo dos itinerários.