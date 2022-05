O dia em que avião foi sequestrado em Goiânia para matar o presidente de República

O episódio desta semana sobre os crimes que aconteceram em Goiânia e chocaram o Brasil contará sobre o sequestro do avião da Vasp, onde um maranhense desesperado desejava realizar um assassinato absurdo.

O caso aconteceu em 1988, quando Raimundo Nonato Alves da Conceição decidiu decolar na aeronave, matar algumas pessoas e ordernar que o piloto o ajudasse a explodir o palácio em que o ex-presidente José Sarney se encontrava.

A motivação do crime seria porque Raimundo estava com sede de vigança após sofrer grandes prejuízos com a crise do Brasil, à época.

É possível adiantar que o desenrolar dessa história pode causar um mix de emoções devido ao modo impulsivo que o autor agiu.

