Afinal, devemos confiar de olhos fechados no ‘emagrecimento através de suco detox’? Há algum tempo, diversos sites de notícias começaram a propagar a utilização do suco detox como principal meio de perder peso.

Sem mencionar a questão das atividades físicas e dos cardápios balanceados, as pessoas começaram a acreditar e, posteriormente, se decepcionar com as bebidas naturais, criando verdadeiros repúdios por elas.

Mas não é bem assim! Os sucos à base de frutas, verduras e folhas são excelentes para a saúde do organismo e, inclusive, para o emagrecimento. No entanto, é necessário um número maior de cuidados.

Visando oferecer boas informações e algumas curiosidades, que talvez você ainda não saiba, o Portal 6 separou um dos sucos mais práticos e sabororos para te apresentar todos os benefícios dele. Fique de olho!

Conheça o suco do momento que auxilia no processo de emagrecimento:

O suco de limão, melancia, caju e uma pitada de canela é uma excelente opção de suco detox e completamente natural para quem busca perder alguns quilos.

A bebida é termôgenica, ou seja, acelera o metabolismo e permite que mais calorias sejam gastas durante os exercícios físicos, ou até mesmo em inércia.

Além disso, ela possui um baixo valor calórico e uma alta capacidade de controlar a fome. Com isso, menos calorias serão ingeridas e mais satisfeito o organismo se sentirá.

Vale mencionar ainda que a melancia é altamente diurética, logo, o suco contribuirá para a diminuição da retenção de líquido.

Ficou interessado? Então segue a receita:

Ingredientes:

1 fatia de média de melancia;

Suco de 1 limão;

150 ml de água de coco;

1 colher de café de canela;

1 castanha de caju.

Modo de preparo:

Bata no liquidificador todos os ingredientes, coe e beba, após concluir o processo. É indicado que se consuma sem adição de adoçante ou açúcares.

Atenção

Como mencionado anteriormente, somente o suco não será capaz de diminuir completamente o porcentual de gordura corporal. Para isso, é necessário a prática constante de atividades físicas, aliada à boa alimentação.

Vale ressaltar ainda que as visitas aos médicos especializados na área são sem necessárias e efetivas.

