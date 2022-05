Popular fumacê some das ruas de Anápolis e Saúde explica os motivos

Os casos suspeitos de dengue mais que dobraram em Anápolis, após a última atualização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Junto a isso, um dos aliados no combate ao Aedes aegypti, a bomba veicular, popularmente chamada de “fumacê” sumiu das ruas da cidade.

A nuvem de fumaça elimina grande parte dos mosquitos adultos da área aplicada, com uma quantidade mínima de agrotóxico, para não afetar os humanos.

Mas, de acordo com a Semusa, apenas veículo foi destinado pelo Estado para toda a Regional Pirineus, que inclui cidades como Abadiânia, Alexânia, Campo Limpo, Cocalzinho, Corumbá, Gameleira, Goianápolis, Pirenópolis, Terezópolis e Anápolis.

“Ficou duas semanas em Anápolis e seguiu para Goianápolis. O retorno está previsto, mas a data ainda não foi divulgada”, disse pasta ao Portal 6.

A reportagem entrou em contato com a Coordenação Geral da Região de Saúde Pirineus, que afirmou que a agenda do serviço vai de acordo com a necessidade do município e que o repasse é feito após solicitação.

Segundo a Semusa, os locais onde o fumacê passa são definidos por critérios técnicos da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) como, por exemplo, bairros com maior incidência de notificações.

Marcelo Daher, médico infectologista em Anápolis explica que essa medida é importante mas não é única.

“O fumacê serve para as formas aladas. As larvas e ovos são combatidos com outro produto e não deixando água parada”, afirmou.

Sobre a fumaça afetar diretamente as pessoas em volta, o especialista foi categórico. “Normalmente é coisa leve. Os casos mais graves devem procurar um hospital”, concluiu.

Especialistas também lembram que a técnica tem baixa eficácia contra o Aedes aegypti e ainda ataca outros insetos, como as abelhas. Por isso, no local onde o trânsito do fumacê é comum, pode haver risco de desequilíbrio ambiental.