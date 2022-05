Pessoas com 60 anos ou mais, são contempladas com alguns direitos exclusivos e garantidos constitucionais. Conheça um pouco desses benefícios que podem ser muito úteis.

6 benefícios que todo mundo com mais de 60 tem direito no Brasil

1. Passagem gratuita

Todas as companhias de transporte rodoviário são obrigadas por lei a garantir duas vagas gratuitas para idosos ou, pelo menos, garantir desconto de 50% na compra de passagens. Esse benefício é exclusivo para idosos acima dos 65 anos.

2. Benefício da meia entrada

Não apenas limitadas aos estudantes, pessoas com mais de 60 anos também possuem a vantagem da meia entrada em concertos, shows, teatros entre outras atividades lazer. A vantagem é concedida na hora da compra. Basta apresentar um documento de identificação.

3. Prioridade em programas habitacionais

Os idosos são prioridade na hora de comprar a casa própria dentro de programas habitacionais públicos ou subsidiados pelo governo. De acordo com as regras do benefício, 3% dos imóveis são exclusivos para essa faixa etária. Além disso, o financiamento deve ser compatível com sua renda mensal.

4. Imposto de Renda

Para pessoas acima dos 65 anos, é possível realizar A isenção parcial do Imposto de Renda. É válido ressaltar que são excluídos apenas rendimentos que ultrapassem o teto. Além disso, idosos portadores de doenças graves, como Parkinson, câncer entre outras, podem solicitar a isenção total taxa.

5. Isenção do IPTU

Em algumas cidades, a isenção do IPTU aos idosos é totalmente garantida. Quem tiver interesse deve buscar a prefeitura do município e se informar a respeito.

6. Medicação grátis

Outra obrigação do governo é disponibilizar medicamentos de uso contínuo gratuitamente para os idosos. Além disso, o direito se estende para próteses, órteses entre outros aparatos médicos para tratamento de reabilitação ou habilitação.

