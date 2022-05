Motociclista morre em Goiânia após ser surpreendido por caminhonete e bater contra poste

Um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na manhã desta terça-feira (18) na Avenida Mato Grosso do Sul, no Setor Perim, em Goiânia.

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), Walter de Oliveira Mello da Silva, de 33 anos, dirigia uma motocicleta quando foi surpreendido pelo condutor de uma caminhonete que tentava realizar uma conversão proibida na via.

Ao ver o veículo de grande porte, Walter perdeu o controle da moto, derrapou e bateu contra um poste. O óbito foi confirmado no local.

O condutor da caminhonete não permaneceu no local até a chegada das equipes policiais, entretanto foi localizado pela DICT. Ele afirmou que foi embora pois acreditou não ter responsabilidade no acidente, já que não houve colisão.

O teste do bafômetro deu resultado zero para o consumo de bebidas alcóolicas. Será instaurado inquérito policial para a investigação das causas do acidente.