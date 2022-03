Se você está pensando em fazer uma tatuagem, você precisa ver isso antes. Isso porque existem locais no corpo onde mais dói fazer tatuagem e que muita gente não sabe. Então, por isso, selecionamos algumas delas para te fazer uma alerta. Vamos lá!

6 locais do corpo onde mais dói fazer tatuagem e só os fortes têm coragem:

1. Pés

Quem já fez uma tattoo no pé, vai saber do que estamos falando. Isso porque essa região, além de desgastar o registro mais rápido, causa muita dor, devido à pele mais fina.

2. Mãos

Ao lado dos pés, temos também as mãos nesse time de parte mais doloridas. Inclusive, devido ao grande contato com o sol e água, essa região fica mais sensível à tatuagem.

3. Axilas

Ok, por mais que esse não seja um lugar tão comum, saiba que aqui é uma das regiões que mais doem do corpo. Além disso, quem opta por tatuar nas axilas pode ter o risco do desenho não ficar muito bom, devido a frequência que mexemos.

4. Palma da mão

Fizemos um tópico especial para a palma da mão, porque essa parte do corpo é uma das que mais doem na hora de tatuar. Sem falar que, para quem sua muito, esse é um péssimo lugar. Isso porque, o registro pode desbotar.

5. Barriga

Em seguida, temos a região da barriga que pode ser uma tortura para quem vai tatuar. Aliás, tatuar essa região nem é muito recomendado, principalmente, se você for mulher e pretender ter filhos.

6. Cotovelos

Por fim, que nem as axilas, os cotovelos doem muito. Além disso, é uma região que mexemos constantemente e encostamos em todo lugar, o que pode estragar a tattoo.

