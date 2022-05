Descobrimos quanto custa morar próximo à mansão faraônica de Gusttavo Lima, em Goiânia

Situada às margens da GO-020, entre Goiânia e Bela Vista de Goiás, a mansão faraônica de Gusttavo Lima é mesmo um dos pontos mais caros da região. Isso porque, além de enorme, a construção lembra a Casa Branca — que é a residência oficial do presidente dos EUA.

Avaliada em torno de R$ 50 milhões, a residência chama a atenção devido à arquitetura chamativa e bastante similar a da Casa Branca, nos Estados Unidos.

Mas os goianos interessados em se tornar vizinho do “embaixador” devem ter em mente que o objetivo está longe de ser algo simples e principalmente barato.

Ao Portal 6, o sócio e diretor da Urbs em Goiânia, Edmilson Borges, revelou quanto, em média, é o valor das casas na região em que o sertanejo vive.

“Quanto mais perto do Flamboyant, mais caro é o imóvel. Um lote na região custa cerca de R$ 3 à 4 mil por metro quadrado. Já as casas mais novas podem custar até R$ 10 mil”, informa.

Edmilson também adverte que para ser vizinho do cantor é necessário ter uma renda compatível com o custo de vida no local.

“Em média, o pessoal classifica que é necessário ter uma renda de cerca de R$ 20 mil”, diz.

Também é verdade que há imóveis mais antigos que valem menos que o valor abaixo do estipulado no mercado.

“Casas mais antigas, que estão necessitando de reforma, podem ser encontradas em torno de R$ 6 mil até R$ 7 mil o metro quadrado”, estimou.

Mesmo cara, a região vive um boom de construções diversas e condomínios de luxo,

“Tem tido muitas obras na região que estão sendo feitas atualmente. Por exemplo, o Solar Laguna que foi inaugurado recentemente e o Senador das Terras Alfas”, conta.