Jogo de sinuca termina com briga e homem baleado em Anápolis

Um simples jogo de sinuca acabou terminando com a tentativa de homicídio de um homem, de 31 anos, na madrugada deste sábado (21), em um bar da Vila Jaiara, bairro da região Norte de Anápolis.

O Portal 6 apurou que, pouco tempo antes, teria acontecido um desentendimento entre o suposto autor e a vítima devido a uma aposta de jogo.

Em um determinado momento, o suspeito se retirou do local e logo teria voltado ao estabelecimento comercial com uma arma de fogo, disparando por três vezes contra o homem e o atingiu no pescoço, costas e braço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado de imediato e encaminhou a vítima ferida para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

O Portal 6 solicitou ao hospital o quadro clínico do paciente e aguarda retorno.

A Polícia Militar (PM) realizou patrulhamento pela região para procurar o suspeito, mas ele não foi localizado.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil.