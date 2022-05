Quantas vezes você já se perguntou se você está mesmo com a pessoa certa ou por que seu relacionamento tem tantos problemas?

Quando essas duas perguntas começam a martelar a cabeça dos casais, o namoro começa a passar por sérias crises e você descobre que seu amado (a) não é lá aquele príncipe ou princesa da Disney.

Hoje o Portal 6 reuniu alguns sinais que podem ser marcadores de um péssimo relacionamento, confira!

6 sinais que revelam que o relacionamento que você está é uma cilada:

1. Falta comunicação

O diálogo é um dos pilares de um envolvimento amoroso. Afinal, o casal que guarda seus sentimentos e problemas acaba criando uma “bola de neve” prestes a gerar uma avalanche.

É necessário não poupar palavras para expor tudo que sente ou está te incomodando. Na melhor das hipóteses, deixe claro tudo que está passando para seu companheiro (a).

2. Indiferença

Se seu amado (a) passar a te tratar com indiferença, fique de olho! Por exemplo, não fazer mais questão de sair com você ou não se importar mais com suas prioridades.

Essa atitude só traz problemas para o relacionamento, podem até gerar o término!

3. Não há mais confiança

Caso seu namorado (a) não se esforce, nem ao menos um pouco, para te trazer confiança novamente, depois de quebrá-la, pode ser um sinal de que ele (a) nunca vai mudar.

A confiança está na base de um namoro promissor, por isso, se não há mais como acreditar integralmente nele (a), caia fora!

4. A intimidade acabou

Engana-se quem pensa que um relacionamento não precisa de toques físicos, desejos e intimidades!

Um casal precisa desse contato para fortalecer o amor. Mesmo que “caia na rotina”, não desista dos beijos e abraços.

5. Não tem mais respeito

Se você está se sentindo desrespeitado (a) por seu companheiro (a), fique de olho, porque pode ser a hora de cair fora!

Em um relacionamento é necessário respeitar a história do parceiro e abdicar de certas coisas para não ferir os sentimentos do próximo.

6. Não há propósitos comuns

Por último, se seu amado (a) não te inclui em seus sonhos e projetos, há algo de errado por aí! Se vocês desejam caminhar juntos e felizes, é preciso estabelecer propósitos comuns.

Muitos relacionamentos não dão certo porque cada um está olhando para uma direção.

