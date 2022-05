Comportamento de Dominguinhos assusta colegas e servidores, que temem Presidência autoritária

A atuação de Domingos Paula, o Dominguinhos, à frente da Comissão de Urbanismo, Transporte, Obras e Meio Ambiente tem assustado vereadores que compõe o colegiado.

Em uma das últimas reuniões, o próximo presidente da Câmara de Anápolis iniciou os trabalhos dizendo que as emendas trazidas pelos colegas já estavam rejeitadas. E isso aconteceu antes mesmo que as sugestões fossem lidas e debatidas, o que deixou um veterano revoltado com a situação.

Por essa e outras, a leitura que se faz nos corredores da Casa é que, diferente do que propagou quando pediu voto a cada vereador, Domingos comande o Poder Legislativo de forma pior que a comandada por Leandro Ribeiro – que ao menos ouve auxiliares e servidores técnicos para tomada de decisões.

Esses últimos também já apostam que o acordado por Domingos, de não demitir diretores e membros da Procuradoria, não será cumprido e antigos servidores comissionados voltem a ocupar postos de comando.

Ainda na Câmara 1

Um projeto de Lei para dar uma oxigenada no setor de táxis em Anápolis deve ir em breve para votação em Plenário. É de autoria de vereador Jakson Charles e as alterações propostas por ele têm potencial para fazer frente à modalidade do transporte por aplicativo, serviço em crise devido à alta constante do preço dos combustíveis.

Ainda na Câmara 2

Em breve mais um vereador deve anunciar mudança de sigla. Será o quarto a fazê-lo na Casa nesta legislatura.

Novo aliado

José de Lima é outro pré-candidato a deputado estadual em Anápolis que fará “dobradinha” com o pré-candidato a federal Márcio Corrêa. Ambos disputaram a Prefeitura de Anápolis no último pleito e saíram das urnas com 29 mil e 3.600 votos, respectivamente.

Outros apoios

Márcio também deve fazer campanha com Amilton Filho, em busca da reeleição para a Alego, e Policial Federal Suender que também quer o gasto a nível estadual.

Nota 10

Para a comunicação da pré-campanha de Felipe Cecílio, neto do ex-prefeito de Anápolis Jamel Cecílio, na internet. Está bastante profissional e bem-feita.

Nota Zero

Para a organização do Goiânia Noise Festival, que deixou que pessoas fumassem no teatro do Centro Cultural Oscar Niemeyer durante os shows. Deveria levar multa, já que o que não faltam são leis que proíbem essa prática em ambientes fechados.