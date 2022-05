Ranking mostra os bairros que mais estão registrando casos de dengue em Anápolis

A Vila Jaiara, na região Norte de Anápolis, lidera o número de casos de dengue confirmados na cidade. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), o bairro tem 322 testes positivos para a doença.

O município vive uma explosão de casos, com 5.931 já confirmados apenas neste ano e mais de 13 mil notificações, considerando as suspeitas. O número é 608% maior que o mesmo período do ano passado. Há 14 óbitos em investigação.

As informações coletadas pela Semusa até o dia 14 de maio apontam que, além da Jaiara, outros 12 bairros superam uma centena de contaminações.

Com números próximos, estão o Setor Central, com 249, e o Jardim Alexandrina, com 244 casos confirmados da doença.

Em seguida ainda se encontram com altos índices os bairros Recanto do Sol (156), Jundiaí (155), Boa Vista (140), Vivian Parque (137), Residencial Copacabana (134) e Paraíso (129).

Outros três também estão com o total de casos acima de 100, sendo eles o Maracanã, JK Nova Capital e o Parque dos Pirineus.

Com a epidemia de dengue, a Prefeitura de Anápolis, há algumas semanas, ampliou horários de funcionamento de alguns postos de saúde. Agentes de endemias têm visitado os bairros com maior incidência de casos na cidade aos fins de semana.

As visitas têm viés de conscientização. Contudo, se houver reincidência em imóveis com focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti, o cidadão pode até ser multado pela Vigilância Sanitária.