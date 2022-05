Esta é a melhor maneira de tirar mancha do sofá e dos colchões

Dentre todos os itens que temos que limpar em casa, há alguns que passam despercebidos e acabam acumulando muita sujeira. Por exemplo, quando há mancha no sofá, poltronas ou colchões.

Bom, mais do que parte da paisagem, esses móveis merecem uma atenção especial, porque, no melhor dos casos, os estofados acumulam ácaros, poeira, cabelos, pelos e partículas de pele morta.

E por mascararem muito essa imundície, eles conseguem escapar da nossa limpeza, mas quando as terríveis manchas aparecem, elas se tornam um terror na vida de qualquer um.

Essas manchas podem ser de bolor, umidade e quando o revestimento começa a perder a cor original, ganhando tons de cinza ou amarelado, fique de olho!

Segundo o Estadão, um estudo britânico informa que, neste exato momento, há cerca de 1,5 milhão de ácaros vivendo no estofado. Isso é nojento!

Afinal, como tirar a mancha do sofá e dos colchões?

Se você está precisando dar aquela geral e não sabe nem por onde começar, confira abaixo nossas dicas para manter os estofados em ordem:

Primeiro, no caso dos colchões, tire toda a roupa de cama, travesseiros, saias e qualquer acessório que possa ser removido.

Enquanto os sofás, remova as almofadas, mantas ou capas e recolha as miudezas que pairam entre as almofadas ou abaixo delas.

Depois disso, inicie a limpeza com o aspirador de pó em todos os cantos possíveis de todos esses móveis.

Limpeza a seco

Agora, para limpar um acolchoado a seco, basta espalhar bicarbonato de sódio sobre toda a superfície e deixar agir por meia hora.

Passado o tempo, utilize uma escova de cerdas firmes para esfregar. A fricção deve ajudar com as manchas e clarear um pouco o tecido.

O passo seguinte é utilizar novamente o aspirador de pó para remover os resíduos do bicarbonato. E pronto!

Cheiro ruim

Nesse entretempo, se seu desejo é acabar com o cheiro ruim também, basta esfregar toda a superfície do tecido com água oxigenada (10 volumes) em uma esponja.

Depois, remova a solução com um pano úmido. Em seguida, polvilhe o acolchoado com bicarbonato de sódio e borrife vinagre de álcool branco por cima.

A mistura deve formar uma capa de espuma sobre a superfície. Deixe agir por pelo menos uma hora e então remova com o aspirador de pó.

Espere secar e volte a usar normalmente!

Limpeza pesada

Por último, se o seu estofado estiver com manchas resistentes coloque em um borrifador: uma colher de chá de água sanitária, 250 ml de vinagre branco e 500 ml de água morna.

Agora, basta borrifar por toda a superfície, polvilhar o bicarbonato de sódio em pó por cima e deixe agir por 1h30.

Depois, esfregue com um pano úmido retirando os resíduos e a sujeira amolecida. Repita isso até clarear o tecido de uma vez por todas!

