Jovem sai preso de banco após tentar enganar gerente em Anápolis

Um crime chamou atenção na tarde desta quinta-feira (29), em Anápolis. Tudo aconteceu na agência da Caixa Econômica Federal da Avenida Brasil.

Um jovem, de 21 anos, foi preso depois de tentar aplicar um golpe. O rapaz queria ter acesso a recursos do aplicativo Caixa Tem utilizando cópias de documentos de outra pessoa.

O gerente, no entanto, logo percebeu que havia algo errado com os papeis apresentados e chamou a Polícia Militar (PM).

Ao chegarem até o local, os policiais começaram a questionar o jovem a respeito das credenciais fornecidas por ele, como o nome do pai e da mãe, além do local de nascimento. No entanto, indivíduo não sabia responder.

Posteriormente, o suspeito revelou aos agentes o seu nome verdadeiro e foi encaminhado para sede da Polícia Federal (PF). No local o homem foi autuado por fazer o uso de papéis falsificados.