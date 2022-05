Casado com 8 mulheres, brasileiro é surpreendido com prova de amor surreal: “incrível”

O modelo brasileiro ‘Arthur, O Urso’ decidiu expor na internet a prova de amor que recebeu das esposas com quem é casado: cinco tatuagens com o nome do artista.

Nas redes sociais, o influenciador comentou que foi uma surpresa encontrar as mulheres com a homenagem para ele. “Nunca pediria para tatuarem meu nome, elas fizeram por amor”.

O homem ainda comentou que está muito grato com a atitude, apesar de apenas cinco realizarem a ação, e não todas as oito.

O modelo já havia se tornado notícia no mundo todo após assumir o casamento poligâmico com nove mulheres. No entanto, uma delas não está mais envolvida no romance.

Relembre o caso

Arthur, O Urso era amasiado com Luana Kazaki quando teve a inusitada ideia de realizar o casamento simbólico com outras oito mulheres.

Como o modelo e a esposa já eram adeptos do polirromantismo, escolheram as pessoas que mantinham vínculos afetivos e que estavam dispostas a se juntarem oficialmente na relação.

Além de celebrar e oficializar o ‘amor livre’, a dupla do artista e a primeira mulher visa, continuamente, contestar a ideia fixa da monogamia.