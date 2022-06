Homem é esfaqueado e morre após ser chamado por desconhecido na porta de casa

Um homem, de 36 anos, morreu após ser esfaqueado na madrugada desta quinta-feira (02), em Luziânia, cidade no Entorno do Distrito Federal.

O Portal 6 apurou que Leandro da Silva Fonseca foi chamado no portão da residência onde morava e depois de alguns minutos foi encontrado pela esposa, de 25 anos, caído no chão e com perfurações no tronco e no rosto.

A Polícia Militar (PM) foi acionada no local e informada que a companheira viu um homem fugir do lote, mas que não conseguiu realizar a identificação.

Aos militares, a esposa disse que Leandro fazia uso de bebidas alcóolicas, maconha e cocaína e que, há cerca de um ano, ele teria se envolvido em uma briga de bar e dado golpes de tesoura em outro homem.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no lugar do óbito para realizar a perícia e fazer a remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).