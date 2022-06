O MDB realmente é o partido mais forte e apaixonante de Goiás

Nesta semana fez dois meses que me filiei ao MDB e quero contar um pouco sobre como essa decisão está sendo positiva para a minha trajetória política.

Ainda me lembro do dia que em o nosso presidente do diretório municipal Márcio Corrêa me chamou pela primeira vez para conversarmos sobre a cidade e desde então fiquei muito animado com a possiblidade de me filiar no partido, algo que se concretizou após muita reflexão e conversa com aliados, familiares e amigos.

Assim que entrei no partido, recebi a missão dada pelo presidente estadual Daniel Vilela e dos meus colegas emedebistas na Alego para ser o líder do partido na Casa.

É uma posição que já foi ocupada por grandes nomes da política goiana e senti o peso da responsabilidade me agarrando na vontade de fazer um bom trabalho e contribuir ainda mais para o avanço das pautas da Gestão Ronaldo Caiado e do desenvolvimento do estado.

Sinto em Anápolis e em cada município do interior o calor da militância animada e da satisfação pela decisão acertada de caminhar com o governo que está devolvendo Goiás para os goianos.

Nunca tinha vivido isso e me sinto imensamente feliz pelas novas amizades que tenho feito e as demandas que agreguei ao nosso mandato.

Tenho certeza que essa é uma caminhada que apenas começou e que vai dar ainda mais frutos para a continuidade do nosso trabalho e do bem estar de nossa gente.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo MDB. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.