Aprenda 5 maneiras de reduzir a glicose no sangue; não se trata apenas de dieta

Você sabia que quando mantemos os níveis adequados de glicose no sangue nosso corpo executa suas funções da maneira correta? Por isso, existem formas de diminuir o açúcar no organismo que passam por manter uma dieta alimentar e outros hábitos saudáveis. Hoje, vamos trazer 5 maneiras de reduzir a glicose no sangue. Confira!

5 maneiras de reduzir a glicose no sangue; não se trata apenas de dieta

1. Exercício físico diminui a glicose no sangue

A prática constante de exercícios físicos é uma forma de baixar os níveis de glicose no sangue! Logo, a atividade física promove o controle do peso e aumenta a sensibilidade à insulina. Assim, as células aproveitam melhor o açúcar que manipulam na dieta.

2. Hidratação influencia a glicose no sangue

Caminhando ao lado dos exercícios, a hidratação tem papel fundamental pois ajuda os rins a expulsar o excesso de glicose. Portanto, beba água sempre!

3. Boa noite de sono

Essa pode ser a alternativa preferida de alguns: o descanso. Basicamente, um sono de má qualidade pode ser uma causa de aumento do apetite. Por isso, durma bem e relaxe!

4. Redução de estresse

Bom, devemos cuidar da maneira como o estresse é administrado. Isso porque quando somos submetidos a situações angustiantes regularmente pode causar uma modificação hormonal que afeta o tratamento da insulina presente no corpo.

5. Ingestão de vegetais

Deixamos essa alternativa por último, pois uma alimentação balanceada, por mais que seja um pouco restritiva, ajuda muito na redução de glicose. Em especial, a ingestão de vegetais sem amido é bastante positiva para esse fim. Por exemplo, alface, couve-flor, espinafre e couve de Bruxelas.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!