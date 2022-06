A academia se tornou um local que vai muito além de buscar corpos perfeitos, dentro dos padrões impostos pela sociedade.

Esse estabelecimento é, acima de tudo, um lugar para manter a saúde e as práticas de atividade física em dia, muitas vezes abandonados no cotidiano.

E por estar na rotina de muita gente, algumas pessoas têm alguns desejos para realizar lá dentro, mas não confessam para ninguém!

6 coisas que todo mundo gostaria de fazer na academia, mas não tem coragem:

1. Ir de pijama

Escolher o look perfeito para ir treinar é um desafio para muita gente, principalmente para as mulheres.

Inclusive, isso até gera uma vontade nelas de irem para a academia de pijama. Já pensou se normalizam isso?

2. Escolher a música

Toda academia possui música para dar aquela animada em seus clientes durante a malhação. Por exemplo, rock, funk e eletrônico.

Mas, quem é que nunca quis mudar a playlist da academia por não estar curtindo o som? Afinal, é muito difícil agradar a todos.

3. Dançar

A grande maioria desses estabelecimentos possuem outras práticas, além de musculação, como aula de natação, luta e dança.

E para os amantes do último citado, com toda certeza já te deu uma vontadezinha de mexer os quadris no meio da galera, mas te faltou coragem.

4. Paquerar

É pra lá de comum alguém arranjar um crush aqui e ali na academia, agora partir para o ataque é outra coisa.

Por conta da timidez e por estar no meio de muita gente, as pessoas deixam a paquera para outra oportunidade.

5. Pular na piscina

Assim como algumas pessoas têm vontade de dançar no meio do povo, há também quem tem vontade de pular na piscina fora da aula de natação.

Afinal, você ali todo suado de tanto exercício, uma água geladinha cairia muito bem!

6. Tirar a camisa

Por último e destinando para os homens, muitos deles morrem de vontade de tirar a camisa no meio do treino.

O calor e suor acabam pedindo um ar fresco na pele, mas por ser um lugar público, e por educação e respeito, eles não fazem isso.

