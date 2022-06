O WhatsApp é o aplicativo de troca de mensagens mais utilizado do Brasil. Atualmente, existem quase 150 milhões de contas em todo o país. Mas ele vai muito além do que simplesmente um lugar para manter uma conversa online. Pensando nisso, elaboramos uma lista de coisas que dá para fazer no WhatsApp e talvez você não saiba.

Veja 6 coisas que dá para fazer no WhatsApp e pouca gente sabe

1. Transferência de dinheiro

Quase como o Pix, é possível pagar e mandar dinheiro através do WhatsApp. O recurso pode ser usado por pessoas físicas ou jurídicas. Dessa forma, nas primeiras vezes que você utilizar, não haverá cobrança de taxas.

Entretanto, futuramente, será cobrado uma taxa sobre o valor transferido. É possível ativar o serviço nas configurações e é necessário vincular uma conta corrente no aplicativo.

2. Localização em tempo real

Este recurso pode ser uma mão na roda. Primeiramente, enviar a localização pode ser muito útil para sua segurança, envie para algum amigo ou parente para que ele saiba onde você está enquanto volta para casa durante à noite, ou em caso de se encontrar numa situação de perigo.

O serviço pode ser habilitado dentro da conversa em que você deseja compartilhar o local e também pode definir por quanto tempo deseja deixar a essa localização disponível para seus contatos.

3.Fotos temporárias

Outra coisa que você pode fazer no WhatsApp, é enviar uma foto de reprodução única. É possível enviar uma imagem da sua galeria ou tirada imediatamente da câmera, mandar para um contato e, depois que ele abrir o conteúdo, a foto desaparece.

4. Reação de mensagens com emoji

Reagir as mensagens é uma das mais recentes novidades incorporadas pelo app. Similar ao que já acontece no Instagram e em outras redes sociais, agora você pode selecionar uma mensagem em específico e reagir com um emoji sobre ela.

5. Lista de transmissão

Essa dica é ideal para quem não gosta de grupos e precisa se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo. Dessa forma, você consegue transmitir a mensagem para os contatos selecionados sem precisar criar um novo grupo.

O texto é enviado de uma vez e de maneira individual na conversa de quem foi escolhido por você para recebê-la.

6. Fixar conversas no topo

Você é do tipo que tem muitos contatos e muitas vezes acaba se perdendo no meio de tantas conversas? Saiba que tem uma solução para isso dentro do próprio WhatsApp, e é muito simples.

Para fazer isso, basta selecionar a conversa que deseja fixar e ela vai ficar no topo, acima de todas as outras. Assim, fica muito mais fácil de achar sem se perder no meio do aplicativo.

