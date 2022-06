Esses são os lugares mais diferentões para curtir o Dia dos Namorados em Goiânia

Com o Dia dos Namorados chegando, a preocupação sobre onde comemorar a tão esperada data vai aumentando entre os casais.

Tentativas de surpreender o ‘mozão’ com lugares improváveis e diferentes dos usuais são algumas chaves dos goianienses de fugir da normalidade.

No entanto, encontrar locais que prometem experiências diferentes em Goiânia pode ser uma tarefa difícil e até exaustiva.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista com algumas opções improváveis para comemorar o Dia dos Namorados na capital.

Grand Cru

Um dos espaços que promete uma experiência um tanto diferente das demais é o Grand Cru. Além de funcionar como restaurante, o local também oferece um serviço inédito na capital: bar de vinhos.

Para comemorar o Dia dos Namorados, o lugar preparou uma programação especial para receber os casais apaixonados.

No próximo sábado (11) e domingo (12), o estabelecimento oferecerá um menu especial que promete dar ‘água na boca’.

Para o cardápio, será oferecido como opções de entrada mini salada, com trouxinha de brie e vieira selada ao molho siciliano.

Já no prato principal, haverá frutos do mar com mini batata na manteiga de ervas, filé mignon com fettucine e molho de queijo de cabra, ou magret de canard ao molho poivre com musseline de mandioquinha.

De sobremesa, tortinha de morango ou trio de chocolate (bolo molhado, ganache e crocante).

O evento acontecerá das 19h às 23h na rua 1136, no Setor Marista, em Goiânia e o valor é de R$ 320 por casal.

2. Zen Adega

Para quem busca um cantinho reservado e bastante romântico para curtir com o crush no Dia dos Namorados, o Zen Adega é a opção ideal.

Por lá, é possível realizar um jantar em bangalôs (tendas), recomendadas para aqueles que estão à procura de um espaço mais íntimo.

Além disso, o local ainda conta com uma decoração mística com elementos que refletem a natureza, trilha iluminada com luz de velas.

Durante o Dia dos Namorados, o estabelecimento preparou uma programação especial e oferecerá um jantar com música ao vivo da pianista Erika Ribeiro.

Também será elaborado um cardápio especial para a data. Os interessados devem entrar em contato com o restaurante pelo número (62) 3204-2440 ou pelo site www.zenrestaurante.com para fazer a reservar.

A cerimônia acontecerá das 18h às 02h, na rua J-072, no Setor Jaó, em Goiânia.

3. Lote 17

O estabelecimento Lote 17, localizado na Rua Madri, no Condomínio Jardins Madri, em Goiânia, também é mais uma opção para quem quer comemorar a data.

Saindo do usual, o local é secreto e fica na residência do chef da casa, Lucas Santos de Oliveira. Além da decoração luxuosa, há também diversas opções de pratos para consumir no lugar.

Os interessados em visitar o local durante o Dia dos Namorados, devem realizar uma reserva pelo número (62) 98339 -6050.

5. Cheese House

O restaurante Cheese House, com unidades no Goiânia Shopping, Setor Marista e Jardim Goiás, é um local ideal para os casais que buscam comemorar o dia 12 de junho.

Por lá, é possível experimentar um variedade de pratos com a presença de queijos de diferentes tipos, sabores e texturas.

O local oferece uma decoração bastante romântica, repleta de luzes e que gera um ambiente mais aconchegante para a clientela.

Além disso, é possível reservar salas no local no intuito de obter uma maior privacidade e conforto para os apaixonados.