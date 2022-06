Babá eletrônica flagra imagens perturbadoras no quarto de bebê e mãe é orientada a chamar um padre; veja

Uma mãe flagrou uma cena perturbadora através da babá eletrônica durante uma pequena conferida na filha. As imagens assustadoras viralizaram no TikTok.

Christie George publicou o relato no perfil da plataforma e, no conteúdo, é possível visualizar a bebê com a câmera completamente focada na face dela, como se ela estivesse segurando o objeto.

O problema é que a genitora havia acabado de deixar a criança no berço dormindo e a babá eletrônica numa cômoda próxima.

A explicação para o ocorrido ainda é vaga e o olhar da criança durante as capturas é vazio e confuso. O que deixou a situação ainda mais estranha.

Nas redes sociais, diversos internautas comentaram sobre o caso ser paranormal e que uma boa alternativa seria acionar um padre para verificar a neném.

Outros disseram que preferem nem colocar a babá eletrônica, para não ter que passar por esse tipo de situação esquisita.

Veja

Outra vez

O mais estranho de tudo é que não foi a primeira vez que uma filha da mulher apresentava um comportamento atípico flagrado pela babá eletrônica.

No início do mês de maio, a mãe das garotinhas postou um vídeo de uma outra criança, um pouco mais velha, em pé, olhando fixamente para a câmera, com um olhar ainda mais assustador.

Assista