Letreiro “Eu Amo Goiânia” viraliza após aparição em famoso canal no YouTube

O conhecido letreiro “Eu amo Goiânia” localizado na praça do Sol, no Setor Oeste, na capital, ganhou os holofotes na última semana após aparecer em um vídeo no canal “Coisa Nossa”, no Youtube.

A esquete foi publicada no dia 26 de abril deste ano e já conta com mais de 334 mil visualizações e 43 mil curtidas na plataforma.

Na gravação, o humorista Igor Guimarães, conhecido pela participação no programa Pânico na Band, aparece sentado ao lado de outro integrante do canal, apelidado de Robertinho.

Durante a cena, os dois começam a conversar a respeito de uma dor nas costas de Roberto e é neste momento em que o letreiro da cidade aparece no fundo do vídeo.

O fato não passou despercebido pelos internautas que, logo, começaram a comentar sobre o aparecimento da placa na filmagem.