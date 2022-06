Tem gente que bebe café demais e está tudo bem, é algo que está na cultura brasileira, tanto que o Brasil é o maior exportador do grão no mundo inteiro.

Para completar, dia após dia, cientistas avançam em estudos sobre o bom e velho cafezinho preto, inclusive, ele em excesso não faz nada bem.

E hoje vamos te falar o porquê!

6 coisas que pode acontecer com quem bebe café demais:

1. Má digestão

Por muito tempo, as pessoas acreditavam que o café era um excelente digestivo, por seu efeito laxante, em que solta o intestino.

No entanto, cientistas avaliam que esse efeito bom é causado pela liberação da gastrina, o que pode provocar problemas digestivos, como gastrite.

2. Ansiedade

A cafeína encontrada no café estimula o corpo a ficar em alerta, o problema é que seu consumo em excesso pode levar a ansiedade e nervosismo.

A cafeína bloqueia os efeitos da adenosina e impulsiona a liberação de adrenalina. Isso pode ser perigoso!

3. Pressão alta

A pressão alta ou hipertensão arterial, é um dos caminhos mais rápidos para ataque cardíaco e AVC.

Por muito tempo não se fazia ideia disso, mas estudos recentes mostraram que o café em excesso pode aumentar essa pressão, o que gera sérios problemas para a vida toda.

4. Ruptura muscular

A ruptura muscular nada mais é que uma condição em que as fibras musculares são danificadas e acabam invadindo o fluxo sanguíneo.

O problema disso é que o organismo acaba tendo insuficiência renal e outros problemas graves.

As causas para essa enfermidade está no uso excessivo de drogas, traumas, picadas de cobras ou insetos venenosos, infecção ou tensão muscular. E, pasme: no café!

5. Aumento da frequência cardíaca

Já tomou café e sentiu o coração disparado? Isso acontece na hora porque a bebida faz o coração bater mais rápido.

A questão é que isso pode levar a diversos problemas cardíacos, como é o caso da fibrilação atrial.

6. Insônia

Por último, estudos mostram que o café pode influenciar no corpo humano até 15 horas depois do seu consumo.

E dentre essas coisas está a insônia, por conta da ativação do sistema nervoso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!