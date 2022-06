Homens com camisa do Goiás espancam jovem após briga generalizada em Anápolis

Vídeo obtido pelo Portal 6 mostra o espancamento de um jovem de 20 anos na Vila São Vicente, mais conhecida como Igrejinha, em Anápolis, na noite de sábado (11).

Nas imagens é possível ouvir diversas pessoas gritando, enquanto um grupo com camisa do Goiás agride o rapaz com aparentes barras de ferro.

A Polícia Militar esteve no local e acionou o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), que levou a vítima para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

A reportagem tentou, mas não conseguiu confirmar se havia algum evento no bairro para atrair torcedores de um time que nem sequer é da cidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

O rapaz teve diversos ferimentos pelo corpo e ficou com o rosto bastante machucado, mas, felizmente, não corre risco de morte e já recebeu alta.