Além de ser um ingrediente delicioso para dar uma turbinada nas receitas, o gengibre ainda é um importante alimento de uso medicinal que fortalece a imunidade, alivia cólicas e ainda auxilia no emagrecimento.

A presença de propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, assim como importantes minerais como o magnésio e potássio, permitem que ele seja um grande aliado para a saúde.

Além disso, com poucas calorias, que giram em torno de 80 kcal a cada 100 gramas, é um importante aliado no processo de emagrecimento.

O gengibre pode ser encontrado das mais diversas formas e tonalidades, podendo ser em pó, fresco, cristalizado, em conserva ou seco. Além das cores que podem apresentar variação do branco ao bege.

Pelos mais diversos benefícios por ele oferecidos, a ingestão, combinada com uma dieta equilibrada, pode turbinar o funcionamento do organismo.

Por isso, separamos detalhes de algumas das diversas contribuições que o gengibre garante para a saúde de quem consome. Confira:

Conheça o alimento que fortalece a imunidade, alivia cólicas e ajuda a emagrecer

Fortalece a imunidade

O gengibre fresco possui uma substância conhecida como gingerol, que é responsável pela redução do risco de possíveis infecções no organismo.

Pesquisas científicas realizadas com o alimento puderam comprovar que ele contribui para a diminuição do crescimento de diversas bactérias.

Segundo o artigo publicado na revista científica Phytotherapy Research, o gengibre também influencia no combate das bactérias orais que possuem relação direta com doenças inflamatórias na região das gengivas.

Além disso, quando fresco possui potencial para combater o vírus sincical respiratório, considerado como sendo um dos principais causadores de infecções respiratórias em crianças e recém-nascidos.

Alivia as cólicas menstruais

Se tem algo que causa grande incomodo nas mulheres durante o período menstrual, que ocorre uma vez por mês, são as temidas cólicas menstruais.

Porém, o que muitas não sabem é que as propriedades anti-inflamatórias presentes no gengibre contribuem para o alívio das dores.

Essa funcionalidade do alimento foi comprovada em um importante estudo científico publicado no Journal of Alternative and Complementary Medicine que fez a análise de cerca de 150 mulheres que fizeram a ingestão de 1g de gengibre em três dias do ciclo menstrual.

A pesquisa realizado pôde inclusive apontar que a simples ingestão do alimento pode ser mais eficiente no alívio das dores do que os próprios medicamentos específicos.

Ajuda a emagrecer

Perder aqueles quilinhos extra que tanto incomodam pode ser uma tarefa bastante complicada e que exige muito esforço e disposição para seguir toda uma dieta adequada.

No entanto, a Columbia University, dos Estados Unidos, produziu alguns estudos revolucionários que comprovaram que o gengibre auxilia na queima de calorias pelo organismo.

A pesquisa foi realizada com 10 homens que estavam com sobrepeso e mostrou um eficiente resultado em relação ao aumento do gasto de energia e também da saciedade.

Precaução

Por mais benéfico e seguro que possa ser, o gengibre não deve ser consumido em grandes quantidades, sendo aconselhado o consumo de uma quantidade inferior a quatro gramas durante o dia e para mulheres grávidas, apenas um grama.

No caso das gestantes, o consumo com moderação é ainda mais importante, já que em grandes quantidades existe um risco de aborto espontâneo ou má formação do feto.

Pessoas com hipertireoidismo, hipertensão ou que fazem uso frequente de medicamentos anticoagulantes, também devem ter um cuidado maior com o consumo do alimento.

