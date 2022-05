Perder peso não é uma tarefa fácil, ainda mais quando o seu corpo age contra isso, como é o caso das pessoas que têm o metabolismo lento.

Para quem não está por dentro do assunto, o metabolismo nada mais é do que todas as reações químicas que acontecem no organismo.

Assim, é um processo que separa e aproveita as substâncias dos alimentos para que o corpo funcione com boa energia.

Quando o seu funcionamento é lento, ele tende a acumular calorias, que se transformam em gordura corporal e aumentam o peso.

Porém, há algumas formas de driblar essa ação natural do organismo, promovendo um aceleramento desse mecanismo e um emagrecimento saudável.

6 dicas para acelerar o metabolismo e emagrecer com saúde:

1. Comer mais proteínas

Comer mais proteínas pode te ajudar muito mais do que se imagina quando o quesito é emagrecimento.

Para se ter ideia, esse nutriente, encontrado nas carnes e cereais, aumenta o metabolismo entre 15 e 20%, pois o corpo gasta mais calorias para digeri-lo.

2. Comer chocolate amargo

Se você achou que nenhum docinho iria entrar nessa lista, saiba que você estava enganado!

O chocolate amargo é um potente acelerador de metabolismo, porque há uma boa concentração de duas substâncias: a cafeína e a catequina, que aumentam a queima de calorias.

3. Beber muita água

Se tratando de saúde, a água é um dos itens essenciais para qualquer organismo.

Quando bebe-se bastante dela, consegue-se eliminar líquidos do corpo com mais intensidade.

Assim, o corpo trabalha mais para eliminar a urina, juntamente com muitas calorias, além de líquidos, que também contribuem para a perda de peso.

4. Fazer atividades físicas três vezes por semana

Sem sombras de dúvidas, esse aqui é o tópico principal para acelerar o metabolismo e ganhar muita saúde.

Ao praticar atividade físicas as calorias no corpo são gastas em ritmo alto durante os exercícios de explosão como corrida, musculação e crossfit.

5. Reduzir o estresse

Acredite se quiser, a saúde mental influencia completamente no seu emagrecimento!

Isso porque, o cortisol, hormônio que reduz a massa muscular, levando a diminuição do metabolismo, acaba aumentando com o estresse e a ansiedade.

Por isso, você acaba engordando, mas com a saúde mental em dia, seu metabolismo fica regulado.

6. Dormir bem

Por último, uma noite mal dormida pode ser uma grande vilã para o seu emagrecimento, porque desregula muitos hormônios.

Segundo especialistas, não dormir no mínimo oito horas por noite afeta, por exemplo, a produção de cortisol, hormônio que favorece o acúmulo de gordura abdominal.

