A dieta sem glúten vale a pena?

O glúten é uma mistura complexa de proteínas que está presente em cereais como trigo, centeio, malte ou cevada que, juntamente com a água, forma um tipo de gel. Este gel atua como uma espécie de cola, que garante uma maior elasticidade em alimentos como pães, massas e biscoitos.

Nos últimos anos a dieta sem glúten passou a ser uma das dietas da moda e as pessoas começaram a excluir alimentos como pães, bolos, massas, biscoitos e outros carboidratos simples.

Com a redução desses alimentos de densidade calórica alta, a dieta sem glúten ganhou notoriedade no emagrecimento, afinal, restringir esses alimentos no dia a dia muitas vezes resulta no déficit calórico.

No entanto não é necessário retirar o glúten da alimentação para emagrecer. A restrição do glúten só é indicada para pessoas portadoras de hipersensibilidade imunomediada (doença celíaca) ou reações alérgicas ao glúten.

É importante compreender que os farináceos ou carboidratos simples não devem ser a base da nossa alimentação. Reduzir o consumo de farinha branca e inserir carboidratos complexos e alimentos mais nutritivos contribui para um padrão alimentar mais saudável, no entanto ser radical e excluir o glúten pode resultar em uma alimentação monótona e contribuir para episódios de exageros quando der aquela vontade de comer um pãozinho, afinal, toda restrição leva à compulsão.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Especialista em Nutrição Funcional pelo Instituto VP e Nutrição Esportiva e Obesidade pela Universidade de São Paulo (USP). Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal6. Siga-a no Instagram.

