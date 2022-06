Anápolis abre vagas para cursos gratuitos nas áreas de informática, gestão e beleza

A Prefeitura de Anápolis está com vagas abertas para 07 cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de beleza, informática e gestão. As oportunidades são limitadas e o início das aulas serão no final do mês de junho.

Os alunos que querem se capacitar na área de gestão, podem escolher entre os cursos de auxiliar administrativo, atendente de lojas e comércios e almoxarife estoquista.

Já quem deseja se qualificar no âmbito da computação também poderá fazer Informática Básica ou Avançada. Além disso, também estão disponíveis cursos profissionalizantes de corte de cabelo e barbearia.

As incrições podem ser feitas de forma presencial, no Espaço da Oportunidade, que fica na Avenida Senador José Lourenço Dias, esquina com a Avenida Goiás, ou pelos telefones 62 3902-2626 e 62 3902-2034.

Confira a lista

Espaço da Oportunidade

Corte de cabelo

Barbearia

Início: 21/06

Cenfor Munir Calixto

Auxiliar administrativo

Atendente de lojas e comércios

Início: 28/06

Telecentro da Praça Bom Jesus

Almoxerife e estoquista

Início: 27/06

Informática básica

Início: 30/06

Mirian Rezende (Filostro Machado)

Informática avançada

Início: 21/06