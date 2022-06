Idosa de 61 anos se casa com garoto de 24 e quer ter o oitavo filho com ele

A história de um amor singular viralizou na internet após uma idosa, de 61 anos, se casar com um jovem, de 24, e decidir ter o oitavo filho, mas, desta vez, com ele.

A norte-americana Gran Cheryl já possui 17 netos e agora, após completar nove meses de casamento com Qaran McCain, está mais que decidida que deseja ser mãe novamente.

O casal se tornou um grande ícone no TikTok, onde acumula mais de 2,2 milhões de seguidores. Além disso, a dupla é um sucesso com vídeos íntimos no OnlyFans também.

Gran Cheryl confessou ao jornal The Mirror que ainda não se decidiu se o oitavo filho será adotado ou concebido através de uma gravidez de aluguel, mas garante que a família inteira dela acolhe Qaran e possue um convívio ótimo.

O casal ainda explicou, durante entrevista, que Quaran conheceu a amada em 2012, quando estava trabalhando em uma propriedade. Ele tinha apenas 15 anos.

Os dois perderam contato por longos anos e se reencontraram no dia 04 de novembro de 2020. Depois disso, eles logo começaram a namorar, ficarando juntos por um ano.

Em seguida se casaram e, desde então, estão fazendo muito sucesso nas redes sociais, espalhando amor e felicidade nos conteúdos.

Veja