Dono da rede de supermercados Tatico e o filho são presos por esquema criminoso pela PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta terça-feira (21), a Operação Looping 2. Foram cumpridos sete mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão.

Entre os presos pela operação estão o ex-deputado federal José Tatico, de 81 anos e um dos filhos, que foi capturado em Goiânia.

Tatico foi eleito por dois mandatos em Goiás e exerceu a atividade parlamentar de 2003 a 2011. O empresário foi encontrado pela PCDF em uma fazenda de Padre Bernardo, município localizado no Entorno de Brasília.

Ele também é dono da rede de supermercados Tatico, que possui seis unidades em Goiânia e Aparecida.

A Operação Looping 2 tem o intuito de desmontar um grupo suspeito de falsificar e utilizar documentos forjados para simular a propriedade de fazendas em Goiás. Um destes imóveis é avaliado em R$ 15 milhões.

De acordo com a coluna Na Mira, do Metrópoles, os envolvidos no crime responderão pelos crimes de falsidade ideológica, falsificação de documentos, uso de documentos falsos, esbulho processório e associação criminosa.