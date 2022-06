Um motociclista identificado como Danrley Rodrigues de Melo Moreira, de 19 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (21), na GO-462, em Goiânia.

Segundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), a vítima seguia no sentido Setor Orlando de Morais/Centro quando foi atingida por uma caminhonete Fiat Strada que contornava o trevo para entrar no Residencial Alice Barbosa.

A frente da motocicleta que o jovem conduzia atingiu a parte lateral esquerda do outro veículo envolvido.

Com o impacto, Danrley Rodrigues sofreu lesões gravíssimas pelo corpo e teve o óbito constatado no próprio local do acidente.

O outro motorista, identificado apenas como R. C. M, de 31 anos, também teve alguns ferimentos e foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

A DICT foi até o hospital e realizou o teste do bafômetro no condutor da caminhonete, que não apontou embriaguez.