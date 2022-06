Esse ano tem sido bastante complicado para alguns signos, que decidiram se entregar de cabeça para as chances no amor e acabaram se dando muito mal.

Foram várias as frustrações e eles chegaram a alcançar o famoso ‘fundo do poço’, mas chegou na hora de dar adeus à ‘bad’ e seguir em frente.

Afinal, segundo o horóscopo, há boas chances de um grande amor aparecer logo mais. No entanto, será necessário estar com as portas do coração abertas para não deixar essa chance passar despercebida.

Confira os signos que estarão com a sorte grande no campo amoroso e poderão sair do fundo do poço para retomarem a felicidade perdida!

3 signos que vão sair do fundo do poço e encontrar o grande amor:

1. Câncer

Nesse final de mês de junho, o Sol entrou em câncer e as condições para encontrar uma nova direção ficarão bem melhores. Eles poderão se deparar com o novo amor em poucos dias.

Mas, por terem passados por longos ciclos de decepções, os cancerianos tendem a ficar mais receosos de se entregarem novamente e estão certos.

É preciso estar atento às pessoas que se aproximam. No entanto, não quer dizer que devem fechar as portas do coração e fugir dos possíveis amores.

2. Escorpião

Os escorpianos são extremamente receosos depois de sofrerem tanto com as decepções amorosas. Eles costumam guardar rancores e se fecharem para novas chances de felicidade.

Mas este é o momento exato para arrancarem essas travas e saírem do fundo do poço. É hora de fechar os ciclos ruins e começar a viver momentos felizes.

3. Capricórnio

Os ‘pés no chão’ do zodíaco, regidos pelo elemento terra, também poderão abandonar as amarras dos traumas passados e dar um novo sentido na vida.

Focar no trabalho é sempre uma boa escolha, mas é preciso respirar um pouco. O grande amor da sua vida pode estar bem ao lado e você ainda não percebeu.

