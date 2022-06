Cartaz anuncia a realização de “Torneio de Punheta” na UFG

Tem repercutido entre estudantes da Universidade Federal de Goiás (UFG) a imagem de um cartaz que anuncia a realização de um “Torneio de Punheta” na instituição.

Segundo a peça, o evento está marcado para ocorrer nos dias 24 e 25 de junho, das 08h às 11h, no espaço do Diretório Central dos Estudantes (DCE), no câmpus Samambaia.

O texto diz que é proibido órgãos acima de 14 centímetros e que ejaculações precoces resultarão em eliminação dos participantes.

Categorias P e GG podem se inscrever, assim como competidores individuais, duplas masculinas, duplas semi-masculinas e duplas mistas. Foi disponibilizado um número de WhatsApp para o cadastro.

Ainda conforme o cartaz, o “Torneio de Punheta” é organizado pela Associação Goiana de Punheteiros (AGP) e não pela UFG ou DCE.

