Pré-candidata do PSOL ao Governo de Goiás, Cíntia Dias é a entrevistada desta quarta-feira (22) na sabatina do Portal 6

A pré-candidata do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) ao Governo de Goiás, Cintia Dias, é a entrevistada desta quarta-feira (21), na sabatina do Portal 6.

Cíntia tem 42 anos, é socióloga formada pela Universidade Federal de Goiás (UFG), instituição onde atualmente é mestranda.

Ela foi anunciada para a disputa substituindo Weslei Garcia, que concorreu ao cargo de governador nas eleições de 2018.

No pleito de 2020, a pré-candidata foi postulante a uma vaga na Câmara de Vereadores de Goiânia e obteve 1.733 votos.

A sabatina do Portal 6 é realizada semanalmente com pré-candidatos ao Governo de Goiás e ao Senado Federal. O quadro pode ser acompanhada pelo site, além do canal do YouTube.

Assista: