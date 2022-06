Cobra influencer some e dona faz apelo para conseguir achá-la de volta; veja o desabafo

Uma jiboia, considerada a primeira cobra influencer do Brasil, tem movimentado o Instagram após a tutora do animal anunciar que ela desapareceu.

De acordo com o post da dona, Sylas é um réptil não venenoso e estava no apartamento até a noite da última segunda-feira (20). No entanto, fugiu pela porta da placa aquecida, que estava erguida na manhã seguinte.

A tutora, que possui a cobra há quase quatro anos de forma legalizada, contou que está desolada com o desaparecimento do animalzinho.

“Revirei a casa toda e não acredito que continue dentro do apartamento. Já avisei a todos vizinhos sobre para que não façam mal caso o encontrem e me acionem”, comentou na publicação.

“Não quero opiniões, nem críticas, só decidi avisar, porque sei que tem gente que o ama por aqui e é o mínimo que posso fazer. Estou desolada e não vou ficar respondendo comentários, nem nada”, ponderou a moça.

Nos comentários, os seguidores do réptil influencer se compadeceram e desejaram forças para a jovem. Muitos ainda disseram estar em orações para que Sylas seja encontrado.

“Torcendo para esse lindinho voltar para casa!”, disse uma internauta. “Ele vai aparecer, e vai estar bem. Vou rezar por ele”, comentou outro.

Veja

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ✨Sylas 🐍 (@sylas_snake)